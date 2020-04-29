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Москва стала лидером по тестам на коронавирус на 100 тысяч человек

10:04
  • среда
  • 29 апреля 2020

Проведено уже более 730 тысяч тестов

Москва стала лидером среди мегаполисов по числу тестов на коронавирус на 100 тысяч человек. Об этом сообщили в столичной мэрии.

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На данный момент проведено уже более 730 тысяч тестов. Каждый день анализы на наличие COVID-19 сдают более 25 тысяч человек. Их проводят в федеральных, частных и городских лабораториях.

В мэрии отметили, что на COVID-19 тестируют пациентов с пневмонией и всех, кто живет с теми, у кого подтвержден коронавирус. Кроме того, биоматериал на наличие коронавируса берут у людей с признаками ОРВИ, а также медиков, сотрудников полиции и работников других служб, которые контактируют с жителями.

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