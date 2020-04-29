Москва стала лидером по тестам на коронавирус на 100 тысяч человек

Проведено уже более 730 тысяч тестов

Москва стала лидером среди мегаполисов по числу тестов на коронавирус на 100 тысяч человек. Об этом сообщили в столичной мэрии.

На данный момент проведено уже более 730 тысяч тестов. Каждый день анализы на наличие COVID-19 сдают более 25 тысяч человек. Их проводят в федеральных, частных и городских лабораториях.

В мэрии отметили, что на COVID-19 тестируют пациентов с пневмонией и всех, кто живет с теми, у кого подтвержден коронавирус. Кроме того, биоматериал на наличие коронавируса берут у людей с признаками ОРВИ, а также медиков, сотрудников полиции и работников других служб, которые контактируют с жителями.

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