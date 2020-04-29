Почти 200 тысяч россиян взяты под меднаблюдение из-за коронавируса

В России сделано 3,3 миллиона тестов на Covid-19

За последние сутки в России сделано 164 тысячи тестов на коронавирус COVID-19. Общее число обследованных достигло 3,3 миллиона.

По итогам тестов около 200 тысяч россиян находятся под постоянным медицинским наблюдением, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Под меднаблюдением остается 199 тысяч человек", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

За сутки в стране выявлено 6 411 случаев заражения. Всего за время пандемии в России зарегистрировано 93 558 заболевших коронавирусом. Выздоровели 8 456 пациентов, 480 из них - за минувший день.

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