Новый антирекорд: за сутки в России умерли 108 человек с коронавирусом

В стране за сутки COVID-19 выявлен у 5841 человека

Последние данные о распространении коронавирусной инфекции в России представил оперативный штаб. Число заражённых за минувшие сутки увеличилось на 5841. Новые случаи зафиксированы в 82-х регионах. Скончались 108 пациентов. Это новый антирекорд. За весь период погибли 972 человека.

Общее количество заболевших коронавирусом приближается к сотне тысяч. Сейчас составляет 99 тысяч 399. По сообщению Роспотребнадзора, под постоянным наблюдением врачей остаются 199 тысяч 834 человека. За день провели более 164-х тысяч тестов на "Ковид-19". А с начала пандемии - свыше трёх миллионов.

Все больше людей идут на поправку. Положительную динамику отмечают медики. За сутки - еще 1830 больных коронавирусом выздоровели. Всего вылечились 10286 россиян.

На первом месте по распространению инфекции по-прежнему столица. Диагноз "Ковид-19" уже у 50 тысяч 646 человек. За день заразились еще 2220 москвичей. 67 скончались.

Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. За сутки из больниц выписали еще 480 пациентов. За весь период в Москве от коронавируса вылечились уже 4610 человек.

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