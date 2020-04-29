Как помогают волонтеры в период самоизоляции

Они оказывают помощь пенсионерам

В российских регионах усиливают ограничительные меры для борьбы с коронавирусом. Цифровые пропуска вводят во Владимирской и Тульской областях. В Ивановской и Калининградской ужесточают въездной режим. На трассах размещают дополнительные посты полиции. С каждым днём всё больше граждан присоединяются к волонтёрскому движению и оказывают адресную помощь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями.

В эту квартиру сотрудники Следственного комитета по Мурманской области теперь приезжают регулярно. Во время режима самоизоляции семье, где есть ребенок с детским церебральным параличом, особенно сложно обеспечивать себя. Поэтому шефство над ней взяли офицеры, передает "ТВ Центр".

Не дожидаясь просьб, дежурные звонят подопечным сами, закупают продукты и в путь - некоторые семьи живут в окрестностях Мурманска. Граждан сотрудники полиции еще раз настоятельно просят оставаться дома. Только это поможет быстрее побороть эпидемию. Обращаются к пациентам и медики, которые заразились коронавирусом, выполняя свою работу. Врачу больницы из подмосковного Дзержинского даже 30 секунд записи дались с трудом - пневмония, сильная одышка.

"Дорогие сограждане, коронавирус - это не шутка. Он цепляет и больных, и здоровых, и молодых, и старых. Ну, и вот врачей тоже. Поэтому большая к вам просьба: обращайте внимание на свое самочувствие. Чтобы вас это сейчас минуло. Берегите себя и не болейте", - рассказал анестезиолог-реаниматолог Дзержинской городской больницы Виктор Котляр.

Семеро врачей и медсестер клиники Святого Георгия в Санкт-Петербурге после выздоровления вернулись к работе. Больница была перепрофилирована в инфекционную одной из первых в городе. Три недели назад медики почувствовали недомогание.

"К сожалению, один из моих тестов оказался положительным. Я была госпитализирована в свое же отделение, став пациентом. Посмотрела на работу коллег глазами пациента и очень благодарна им за их профессионализм в новых непростых условиях", - говорит медсестра кардиологического отделения больницы Святого Георгия Светлана Чернышова.

Благодарит врачей и писательница из Санкт-Петербурга Ольга Погодина-Кузьмина. На карантине с подозрением на коронавирус она оказалась в начале апреля.

В Тюмени активисты нарисовали огромное граффити на стене здания напротив областной клинической больницы. Чтобы поддержать врачей и напомнить жителям об ответственном поведении. В преддверии майских праздников во многих регионах усиливают ограничительные меры. Цифровые пропуска для передвижения в четверг введут во Владимирской и Тульской областях. Иногородние машины будут проверять, чтобы установить, не находятся ли водитель и пассажиры на карантине в другом регионе. Соблюдать его должны не только инфицированные коронавирусом, но и граждане с симптомами ОРВИ. А режим самоизоляции для всех накануне был продлен до 11 мая.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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