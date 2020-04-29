Слишком рано: страны не спешат с отменой ограничительных мер

Почему это опасно?

Число жертв от коронавируса в мире превысило отметку в 217 тысяч человек. Инфицированных - свыше трёх миллионов. Наибольшее количество заражённых по-прежнему в США. Всемирная организация здравоохранения призывает не спешить с отменой ограничительных мер.

Кадры из разных частей Соединённого Королевства. Десятки людей, отложив все свои дела, на мгновение остановились и вышли на улицу - отдать дань уважения всем тем, кто в борьбе с инфекцией сам стал её жертвой. В первую очередь, это врачи и медсёстры, передает "ТВ Центр".

В Великобритании пик заболевания коронавирусом зафиксировали почти 3 недели назад - 8 апреля, с того момента количество смертей каждый день продолжает снижаться. В стране давно говорят о смягчении строгих карантинных мер. Впрочем, пока отменять всё и сразу не планируют - слишком велика вероятность повторной вспышки. В Германии - стране, которая вроде бы смогла избежать массовых жертв - правительство призывает власти федеральных земель не спешить и не отменять введённые карантинные меры слишком быстро.

По последним данным, в мире число инфицированных коронавирусом почти подошло к отметке три миллиона 139 тысяч человек. Умерли почти 218 тысяч. Число выздоровевших приближается к миллиону. Страны, которым удалось победить коронавирус - Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия - постепенно снимают ограничения и возвращаются к привычной жизни. В Сиднее открыли один из пляжей - пока только на сутки и строго ограничили число посетителей.

Во Всемирной организации здравоохранения подчёркивают - праздновать пока рано. Самая тяжёлая ситуация по-прежнему в США. За океаном "Ковид-19" заразились уже свыше миллиона человек. Дональд Трамп во всех интервью продолжает запугивать китайские власти астрономическими счетами - по мнению Белого дома, в Поднебесной недостаточно эффективно боролись с распространением инфекции. Впрочем, на каверзные вопросы собственных журналистов президент отвечать не торопится.

Коронавирус сейчас зафиксирован в 210 странах. И сражаются с инфекцией не только врачи. В столице Португалии Лиссабоне на улицы вышли супергерои. Работники городских служб решили поднять настроение не только себе, но и другим, надев костюмы известных борцов со злом - очень в духе современных реалий.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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