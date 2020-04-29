Джо Байден заручился поддержкой Хилари Клинтон на предстоящих выборах

Борьба за президентское кресло в США набирает обороты

Новые подробности сексуального скандала, в центре которого - кандидат в президенты США Джо Байден. В деле о домогательствах появился важный свидетель - бывшая сотрудница Конгресса, которая ранее была личной помощницей Байдена. Секс-скандал разразился ещё в середине апреля. Американские СМИ пытались всячески замалчивать эту историю. И всё это время кандидат от демократов лишь укреплял свои позиции. Накануне о поддержке Байдена заявила Хиллари Клинтон.

Вслед за другими политическими тяжеловесами к стану сторонников Джо Байдена официально примкнула Хиллари Клинтон. До неё это уже сделали Барак Обама, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и выбывший из президентской гонки сенатор Берни Сандерс. Демократы единым фронтом - за своего кандидата, передает "ТВ Центр".

Заверения в нежной дружбе прозвучали в ходе совместной видеоконференции. Хорошему настроению обоих политиков наверняка поспособствовали новости из Огайо. Там накануне прошли праймериз. Официальных результатов пока нет, но, по предварительным данным, Байден лидирует. К тому же, опросы последних недель показывают - на фоне провальной кампании Трампа по борьбе с коронавирусом популярность его соперника пошла вверх. Если бы выборы состоялись прямо сейчас, большинство избирателей поддержали бы именно Байдена. Правда, омрачить радость демократа может сексуальный скандал, который внезапно вспыхнул вокруг его имени. Экс-помощница политика Тара Рид вспомнила, как почти 30 лет назад бывший начальник к ней приставал прямо в коридорах конгресса. Женщине пришлось уволиться. Представители Байдена заявили, что её слова - ложь. Сам он отмалчивается. Прореспубликанские СМИ ликуют.

Лояльные Байдену СМИ задаются другим вопросом - почему о давней истории Рид вспомнила только сейчас? Они обвиняют продемократическую прессу в излишней шумихе вокруг этой темы. И напоминают: подобные скандалы - привычный для Америки инструмент политического давления.

Пикантность ситуации в том, что Байден, в отличие от Трампа, пользуется большой популярностью среди американок и рассчитывает на их поддержку. Сексуальный скандал может серьёзно пошатнуть его позиции. По всей видимости, война на информационном фронте развернётся нешуточная.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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