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Истребители НАТО сопроводили российские ракетоносцы Ту-160 (видео)

12:02
  • среда
  • 29 апреля 2020

Ту-160 ВКС России выполняли плановый полет

Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря. В небе самолёты провели более восьми часов, передает "Газета.Ru".

На некоторых участках маршрута их сопровождали истребители стран-членов НАТО. Накануне над Баренцевым и Норвежским морями 4-часовой полёт совершили два российских бомбардировщика ТУ-22МЗ. В нашем Минобороны отметили, что всё проходило в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 

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