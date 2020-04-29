Коронавирус за сутки выявлен еще у 5841 человека в России

Скончались 108 пациентов с коронавирусом

В России за сутки коронавирус выявлен у 5841 человека. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число заболевших составляет 99399.

Больше всего новых случаев подтверждено в Москве - 2220. В Подмосковье коронавирус найден у 686 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в России скончались 108 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших составляет 972 человека. В Москве умерли 67 зараженных. Это самый большой показатель в столице с начала эпидемии.

Выздоровели еще 1830 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число вылечившихся составляет 10286.

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