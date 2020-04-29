Москва подготовит временные госпитали на 10 тысяч коек

Об этом сообщил Сергей Собянин

Временные госпитали, строящиеся при больницах для лечения пациентов с коронавирусом в Москве, будут вмещать 10 тысяч коек. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, перечень конкретных объектов будет уточнен после окончательной проработки. При этом фактическое использование госпиталей будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса.

"Коечный фонд в Москве формируется как с учетом городских больниц, так и с участием федеральных и частных медицинских учреждений. Также мы приняли решение, что на долечивание пациентов можно будет размещать во временные медицинские госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях", - написал Собянин на своей странице в "ВКонтакте".

В Москве, по данным на утро 29 апреля, коронавирус подтвержден у 48426 человек. Выздоровели 4130 зараженных. С начала эпидемии умерло 479 пациентов. В целом по стране коронавирус выявлен у более 93 тысяч человек. 867 зараженных скончались.

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