ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва подготовит временные госпитали на 10 тысяч коек

10:28
  • среда
  • 29 апреля 2020

Об этом сообщил Сергей Собянин

Временные госпитали, строящиеся при больницах для лечения пациентов с коронавирусом в Москве, будут вмещать 10 тысяч коек. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Москва стала лидером по тестам на коронавирус на 100 тысяч человек
Московские врачи выезжали по вызовам в апреле более 350 тысяч раз

По его словам, перечень конкретных объектов будет уточнен после окончательной проработки. При этом фактическое использование госпиталей будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса.

"Коечный фонд в Москве формируется как с учетом городских больниц, так и с участием федеральных и частных медицинских учреждений. Также мы приняли решение, что на долечивание пациентов можно будет размещать во временные медицинские госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях", - написал Собянин на своей странице в "ВКонтакте".

В Москве, по данным на утро 29 апреля, коронавирус подтвержден у 48426 человек. Выздоровели 4130 зараженных. С начала эпидемии умерло 479 пациентов. В целом по стране коронавирус выявлен у более 93 тысяч человек. 867 зараженных скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Строительство новых корпусов в Коммунарке
Строительство новых корпусов в Коммунарке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.