За рубежом вырос спрос на продукцию агропромышленного комплекса Москвы

Продукты из российской столицы узнаваемы на зарубежных рынках

Общий объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Москвы составил 988,08 миллиона долларов. Это на 19% больше, чем насчитывалось в апреле прошлого года.

Как сообщается на официальном сайте столичного мэра, наибольшим спросом готовая пищевая продукция из Москвы пользуется в Белоруссии, Германии, Казахстане и Узбекистане.

"Московские продукты пользуются спросом и узнаваемы на зарубежных рынках. Чтобы сохранить наработанную клиентскую базу, экспортеры получили поддержку города и смогли оперативно адаптироваться к существующим реалиям", - рассказал Владимир Ефимов, заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что производители оперативно перешли на новый формат работы. Они автоматизировали производственные процессы, перевели часть сотрудников на "удаленку" и обезопасили тех, кто трудится на местах. "Это позволяет многим не только сохранить существующие темпы, но и нарастить их", - заявил Прохоров.

Отметим, что туризм, сферу услуг, а также гостиничный и ресторанный бизнес признали отраслями экономики, которые сильнее других пострадали за время коронавируса. Столичные власти приняли три пакета мер поддержки бизнеса, благодаря чему предприниматели получили ряд льгот и субсидий.

По предварительным подсчетам, меры поддержки горожан и бизнеса оцениваются в 170 миллиардов рублей. Десятки миллиардов выделяются на закупку лекарств, оборудования и препаратов, а также на перепрофилирование клиник, где круглосуточно работают около семи-восьми тысяч человек.

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