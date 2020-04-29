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Волонтеры Москвы ежедневно выгуливают 120 собак московских пенсионеров

10:46
  • среда
  • 29 апреля 2020

На прогулке они провели уже больше 4 тысяч часов

Социальные волонтеры провели на прогулках с собаками больше четырех тысяч часов. Об этом сообщили в мэрии Москвы. Ежедневно добровольцы гуляют со 120 собаками пожилых москвичей, которые сейчас соблюдают режим самоизоляции.

С небольшими собаками (до 10 килограммов) гуляют социальные волонтеры, а крупными животными занимаются добровольцы из некоммерческих организаций и кинологических ассоциаций.

"Основная проблема, с которой столкнулись наши волонтеры, — отказ собаки гулять с чужим человеком. Поэтому мы привлекли к проекту более 30 профессиональных кинологов и закрепляем их за подопечными", — рассказал директор центра "Моя карьера" Ирина Швец. 

Гуляет с собакой один и тот же человек. Это сделано для того, чтобы животное испытывало меньше стресса и легче адаптировалась к новым условиям.

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