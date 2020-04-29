Мария Порошина вернулась к своему весу 30-летней давности

Она весит столько же, сколько в десятом классе

Актриса Мария Порошина, которая воспитывает четырех дочерей и годовалого сына, похудела на шесть килограммов за две недели.

46-летняя звезда рассказала, что она избавилась от тех килограммов, которые набрала за время последней беременности. И хотя ее фигуру можно смело назвать идеальной, останавливаться на достигнутом она не собирается.

"Сейчас вешу столько же, сколько в десятом классе. Еще минус пару килограммов, и будет самое комфортное для меня состояние", - цитирует Порошину vokrug.tv.

По словам актрисы, ей удалось похудеть в том числе благодаря участию в шоу "Танцы со звездами", где она подвергает себя большой физической нагрузке.

Секрет стройности Марии Порошиной также кроется в правильном питании. Суть ее диеты заключается в постоянном чередовании продуктов. Четыре дня она ест белковую пищу, четыре дня - продукты с крахмалом, а потом наседает на фрукты. По утрам актриса выпивает стакан воды, а один день в месяц воздерживается от тяжелой пищи для ускорения вывода токсинов из организма.

Напомним, Мария Порошина родила дочку от актера Гоши Куценко и еще трех дочерей от артиста Ильи Древнова. Со вторым мужем она рассталась в сентябре 2018 года, после чего произвела на свет сына. Имя его отца она держит в секрете.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"