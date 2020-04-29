Режим самоизоляции во Франции вызвал резкий рост домашнего насилия

На горячую линию ежедневно поступает до 1 тысячи звонков

Французские семьи не выдерживают испытания самоизоляцией. Экстренные службы зафиксировали резкий рост домашнего насилия в стране. Количество обращений на горячую линию с начала введения ограничений из-за коронавируса увеличилось на 35%.

Как сообщают французские СМИ со ссылкой на руководителя экстренной службы Паскаля Винерона, с середины марта его сотрудники получают в среднем 1000 звонков в день. Эксперт отметил, что эффект режима самоизоляции усугубляет напряженность в семье.

Общенациональный режим самоизоляции в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 был введен во Франции 16 марта. Работают только продуктовые магазины и аптеки - все остальные торговые точки закрыты, так же как кафе, рестораны и кинотеатры. Без ограничений работает лишь онлайн-торговля и службы доставки.

Французские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая. Как сообщалось, после этой даты возобновится работа, в первую очередь, учебных заведений.

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