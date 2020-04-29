Число зараженных COVID-19 в Москве превысило 50 тысяч

В столице зафиксирован самый низкий суточный прирост инфицированных

Число новых случаев коронавируса в Москве за последние сутки оказалось самым низким за последние шесть дней. В столице выявлено 2 220 зараженных COVID-19, общее количество инфицированных за время пандемии достигло 50 646 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

По последним данным, в Москве в общей сложности вылечились от коронавируса 4610 человек. Скончались 546 пациентов.

По данным столичного штаба, 39% из числа новых заболевших за последние сутки - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 38% - от 46 до 65 лет. Чуть более 7% заболевших – дети.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"