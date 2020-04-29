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Модель Джиджи Хадид впервые станет мамой

11:57
  • среда
  • 29 апреля 2020

Ее родные счастливы

25-летняя модель Джиджи Хадид и 27-летний музыкант Зейн Малик станут родителями. Хадид находится на 20-й неделе беременности. 
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По данным TMZ, Хадид и Малик уже рассказали своим родным и близким о том, что станут родителями. 

"Они с Зейном так любят друг друга, - сообщил источник из окружения пары. - Когда Джиджи и Зейн снова сошлись в конце прошлого года, казалось, что между ними никогда и не было разлада. Они знали, что между ними есть что-то особенное. Их семьи очень счастливы". 

Два месяца назад Джиджи Хадид призналась в интервью, что мечтает создать семью. Она не будет работать моделью всю жизнь, отметила красавица. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

23 апреля модель отмечала свой день рождения. Она выложила несколько фото с праздника. Некоторые поклонники считают, что на этих снимках заметен округлившийся животик Хадид.  

Джиджи Хадид и Зейн Малик начали встречаться в 2015 году. Через три года они расстались, но в январе 2020 года возобновили отношения. 

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