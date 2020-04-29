Как отметить Первомай: рекомендации Роспотребнадзора

Пикники не приветствуются

Майские праздники россиянам лучше встретить с теми, с кем живут в одной квартире. Прогулки и пикники на природе категорически не рекомендуются. Советы от Роспотребнадзора опубликованы на сайте ведомства.

"Продолжать строго соблюдать режим самоизоляции. Максимально ограничить контакты: воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме; отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе", - говорится в сообщении.

Специалисты поясняют, что праздники можно проводить с теми, с кем человек находился в одной квартире на самоизоляции. Рекомендуется избегать общения с соседями или компаниями на природе. А тем, кому за 60, и страдающим хроническими заболеваниями лучше вообще не выходить из дома.

Если все же решили отправиться за город, то лучше ехать на личном транспорте или такси. В общественном транспорте обязательно использовать маску, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, после поездки обработать руки антисептиком.

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