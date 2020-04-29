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Звезда "Миллионера из трущоб" умер в возрасте 53 лет

12:31
  • среда
  • 29 апреля 2020

Он боролся с онкологией

Индийского актера Ирфана Хана не стало на 54-м году жизни. Причиной смерти стала инфекция толстой кишки.
Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

Представитель актера рассказал, что Ирфан Хан скончался в окружении родных. "Ирфан был человеком с сильным характером, он всегда боролся до конца и вдохновлял тех, кто был рядом с ним", - цитирует его Gulf News. 

Несколько лет назад у актера обнаружили рак.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил родным Хана соболезнования в связи с его кончиной. "Это потеря для всего мира кино и театра", - написал он в Twitter. 

Ирфан Хан сыграл в таких фильмах, как "Миллионер из трущоб", "Жизнь Пи", "Мир Юрского периода", "Новый Человек-паук" и так далее. 

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