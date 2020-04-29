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Борис Джонсон стал папой

12:34
  • среда
  • 29 апреля 2020

Мать и сын чувствуют себя хорошо

Борис Джонсон стал отцом. У британского премьер-министра и его невесты Кэрри Саймондс родился сын.
Борис Джонсон впервые вышел в свет после лечения от COVID-19 (видео)

"Ранее утром в больнице Лондона у пары родился мальчик. Он здоров. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо", - сообщил представитель канцелярии премьера.

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс сообщили о помолвке в конце февраля. Тогда же они признались, что ждут ребенка.

27 апреля Джонсон обратился к британцам – впервые после выписки из больницы, где он оказался после заражения коронавирусом. Премьер призвал подданных Ее Величества проявить строгую дисциплину в соблюдении карантинных мер. Джонсон считает, что в стране все еще высоки риски заражения COVID-19.

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