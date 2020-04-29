Мишустин: рано называть дату снятия ограничений из-за COVID-19

Премьер принял участие в заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом

Проект плана восстановления занятости, доходов и роста экономики поступит в правительство до 25 мая. Об этом заявил в среду премьер-министр Михаил Мишустин. Поручения даны Минфину, Минэкономразвития, а также министерству труда и социальной защиты.

При этом, по словам Мишустина, пока рано называть точную дату полной отмены введенных в России ограничительных мер, связанных с COVID-19, передает ТАСС.

Накануне президент Владимир Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом. Было принято решение продлить период нерабочих дней до 11 мая включительно. После этого можно будет выходить из режима ограничений. Кабмину глава государства поручил до 5 мая подготовить соответствующие рекомендации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"