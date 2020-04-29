Коронавирусом в России заражены менее 0,1% населения

Лидирует по доле пострадавшего населения Испания

Менее одной десятой процента населения России заражены COVID-19. Как следует из подсчетов, проведенных на основании данных ООН, Университета Хопкинса и российского оперативного штаба на 29 апреля, коронавирусом заразились 0,07% от общего числа в 143,9 миллиона россиян, скончались - 0,0007%.

Меньше это соотношение только у Китая – там зараженных 0,01%, а жертв - 0,0003%, при общей численности населения в 1,42 миллиарда.

Испания, при общей численности жителей в 46,4 миллиона, оказалась в лидерах по доле пострадавшего населения - там COVID-19 заразились 0,5%, скончались - 0,05%. На втором месте - Италия, где коронавирус был диагностирован у 0,34% населения, скончались от заболевания 0,05%.

США с населением в 329,1 миллиона человек, занимают первую строчку в рейтинге стран по числу заболевших COVID-19. Однако по соотношению Штаты на третьем месте - коронавирус нашли у 0,3% населения, скончались от него 0,02%, подсчитали РИА Новости.

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