Пугачева угостила Галкина необычным блюдом и одарила поцелуями

Шоумен захотел добавки

Певица Алла Пугачева во всей красе проявила свой кулинарный талант. Она приготовила для Максима Галкина домляму - блюдо из мяса и овощей, которое пользуется большой популярностью в Средней Азии.

Телеведущий показал на видео аппетитное блюдо, которое Примадонна приготовила своими руками. "Вот, дорогой, специально для тебя", - сказала она. Пародируя восточный акцент, звезда перечислила ингредиенты для приготовления домлямы: "Баранина мягонькая, морковка, картошка, молодая капуста".

Галкин поблагодарил жену, после чего за кадром раздались звуки поцелуев. "Кушай на здоровье", - сказала Алла Пугачева. Узнав, что муж уже пообедал, она предложила ему добавки. Шоумен охотно согласился.

Напомним, Пугачева и Галкин живут в браке с 2011 года. Они воспитывают шестилетних двойняшек Лизу и Гарри.

Недавно Примадонна отметила 71-й день рождения. Дети сделали открытку и подарили ей торт со свечами. Своим поздравлением малыши довели артистку до слез.

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