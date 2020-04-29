Студенты-медики будут получать более 100 тыс. рублей за борьбу с COVID-19 в Москве

Их обеспечат необходимыми средствами защиты

Студенты медицинских вузов, которые будут приняты на работу и практику в столичные больницы для борьбы с коронавирусной инфекцией, будут получать более 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

В штабе добавили, что студентам предлагается на выбор несколько вариантов работы. Их обеспечат всеми необходимыми средствами защиты, а также бесплатным питанием, передает РИА Новости.

24 апреля мэр Москвы Сергей Собянин предложил направлять студентов-медиков на практику в стационары для лечения коронавирусных больных. По его словам, для борьбы с COVID-19 понадобятся дополнительные резервы.

Накануне Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации с инфекцией в столице.

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