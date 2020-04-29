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Жигунову приписали роман с "копией Заворотнюк"

13:45
  • среда
  • 29 апреля 2020

Их выдал кот с двойной кличкой

В СМИ появились сообщения о том, что актер Сергей Жигунов, который два года жил с Анастасией Заворотнюк, встречается с Викторией Ворожбит, директором фестиваля "Утро родины". 
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"Говорят, у Жигунова новый роман с Викторией Ворожбит. Женщина является "копией Заворотнюк", на которой Сергей был готов жениться", - пишет портал kp.ru. "Пара давно живет вместе в загородном доме",- передает starhit.ru

По данным журналистов, в Instagram Ворожбит и Жигунова можно найти фотографии, сделанные в одном месте - в подмосковном поселке Абрамцево, где актер раньше жил с Заворотнюк. Ворожбит и Жигунов фотографировали одну и ту же баню, а также одного и того же кота, которого они называют то Самсоном, то Пыней. Эти снимки предъявляют в качестве главного доказательства романтической связи между Ворожбит и Жигуновым. 

"За эти три недели благородный породистый Самсон окончательно стал Пыней, был нещадно изласкан, изглажен вдоль и поперек, а также лишен возможности безнаказанно сутками бегать по участку", - писала Ворожбит 12 апреля. 

Если верить слухам, Жигунов и Ворожбит познакомились в 2018 году. Первые сообщения о их романе стали появляться в начале 2020 года. Как считается, Виктория похожа на звезду сериала "Моя прекрасная няня" - темные волосы, выразительные черты лица, пухлые губы. 

Напомним, что в 1985 году Сергей Жигунов женился на актрисе Вере Новиковой. В марте 2007 года они развелись. Тогда же стало известно о романе Жигунова с Заворотнюк. В 2009 году актер вернулся к бывшей жене, причем они снова официально оформили свои отношения. "Похоже, этим отношениям пришел конец", - пишут журналисты. 

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