Опубликовано видео задержания ФСБ подпольных оружейников

Операция охватила регионы от Крыма до Хабаровского края

Масштабную операцию против действовавших на территории России подпольных оружейников провела ФСБ. Задержания прошли в нескольких регионах - от Крыма до Хабаровского края.

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео. На кадрах – задержание подозреваемых, а также изъятые арсеналы. Среди трофеев - автоматы АК-74, пистолеты и снайперские винтовки, гранаты, взрывчатка, патроны и магазины для стрелкового оружия.

Как сообщили ранее в ЦОС ФСБ, в результате операции пресечена деятельность семи мастерских по модернизации оружия и изготовлению взрывчатки. Оперативники изъяли 95 единиц огнестрельного оружия, 167 артиллерийских боеприпасов и 17 килограммов взрывчатых веществ.

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