Продавцов неисправных аппаратов ИВЛ со стрельбой задержали под Москвой

За них просили 70 миллионов рублей

В Подмосковье задержана банда, которая продавала устаревшие или неисправные аппараты искусственной вентиляции легких.

Как рассказали в правоохранительных органах, преступники пытались продать более 100 аппаратов, пишет Газета.ру. За них они просили 70 миллионов рублей. Членов банды задержали во время контрольной закупки. Потенциальным покупателем оказались сотрудники полиции.

Один из мошенников попытался скрыться с места преступления на машине. Полицейским пришлось открыть огонь. Выяснилось, что ранее мужчина был судим за разбой.

Всего на складе хранилось более 250 неисправных аппаратов ИВЛ.

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