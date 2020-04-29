ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Продавцов неисправных аппаратов ИВЛ со стрельбой задержали под Москвой

13:47
  • среда
  • 29 апреля 2020

За них просили 70 миллионов рублей

В Подмосковье задержана банда, которая продавала устаревшие или неисправные аппараты искусственной вентиляции легких.

Как рассказали в правоохранительных органах, преступники пытались продать более 100 аппаратов, пишет Газета.ру. За них они просили 70 миллионов рублей. Членов банды задержали во время контрольной закупки. Потенциальным покупателем оказались сотрудники полиции.

Один из мошенников попытался скрыться с места преступления на машине. Полицейским пришлось открыть огонь. Выяснилось, что ранее мужчина был судим за разбой.

Всего на складе хранилось более 250 неисправных аппаратов ИВЛ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Аппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ
Сотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.