В России продлили запрет на въезд иностранцев

Когда снимут ограничения?

Общенациональный план восстановления экономики должен быть разработан к 25 мая. Такое распоряжение дал в среду Михаил Мишустин. Он провёл заседание президиума координационного совета по противодействию коронавирусу в онлайн-режиме, передает "ТВ Центр".

Премьер-министр подчеркнул, что меры нацелены на рост занятости, возобновление деловой активности, повышение доходов населения. Экономика должна вновь войти в стадию роста. В перечень организаций, пострадавших от пандемии, включили зоопарки, дельфинарии и цирки. Они получат федеральную и региональную поддержку. Точную дату полной отмены ограничений сейчас назвать невозможно. Запрет на въезд в Россию иностранцев остаётся в силе. Но в ближайшее время в него внесут исключения

"Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится. Для некоторых категорий граждан иностранных государств ограничения на въезд будут отменены. В том числе для специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования. Такая мера позволит снизить негативное влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий, включая те, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказал Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"