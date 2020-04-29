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Шойгу объявил об открытии шести новых медцентров

13:55
  • среда
  • 29 апреля 2020

Они предназначены для лечения инфекционных больных

Глава Минобороны России объявил об открытии еще шести миедицинских центров, построенных военными. Сергей Шойгу напомнил, что два центра уже открыты, а всего их будет 16.
Минобороны показало видео строительства медцентров в регионах

"По поручению президента Российской Федерации ведется строительство 16 многофункциональных медицинских центров. Два из них - в Нижнем Новгороде и Одинцове - уже сданы", - заявил глава оборонного ведомства на коллегии Минобороны. Министр добавил, что 30 апреля будут введены в эксплуатацию еще шесть центров, а оставшиеся откроются до 15 мая.

Кроме того, для лечения инфекционных больных подготовлено к развертыванию семь мобильных подразделений на 700 мест. По словам Шойгу, готовы к работе 86 врачебно-сестринских бригад. Вдобавок, 450 мест развернуто на госпитальном судне "Иртыш". Здесь, как отметил министр, разместят неинфицированных пациентов, чтобы разгрузить госпитали министерства обороны на Дальнем Востоке для приема больных с новой коронавирусной инфекцией.

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