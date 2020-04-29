Шойгу объявил об открытии шести новых медцентров

Они предназначены для лечения инфекционных больных

Глава Минобороны России объявил об открытии еще шести миедицинских центров, построенных военными. Сергей Шойгу напомнил, что два центра уже открыты, а всего их будет 16.

"По поручению президента Российской Федерации ведется строительство 16 многофункциональных медицинских центров. Два из них - в Нижнем Новгороде и Одинцове - уже сданы", - заявил глава оборонного ведомства на коллегии Минобороны. Министр добавил, что 30 апреля будут введены в эксплуатацию еще шесть центров, а оставшиеся откроются до 15 мая.

Кроме того, для лечения инфекционных больных подготовлено к развертыванию семь мобильных подразделений на 700 мест. По словам Шойгу, готовы к работе 86 врачебно-сестринских бригад. Вдобавок, 450 мест развернуто на госпитальном судне "Иртыш". Здесь, как отметил министр, разместят неинфицированных пациентов, чтобы разгрузить госпитали министерства обороны на Дальнем Востоке для приема больных с новой коронавирусной инфекцией.

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