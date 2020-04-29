Собянин продлил пропускной режим в Москве до 11 мая

Рабочие пропуска будут действительны до 4 мая

Действие пропускного режима в Москве, введенного из-за угрозы коронавируса, продлено до 11 мая. Об этом в блоге на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На сайте mos.ru c 29 апреля открылся сервис продления цифровых поездок на работу. Сделать это можно в упрощенном порядке.

"Для вашего удобства все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая. Но если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск. Сделать это можно в любой день – до 4 мая", - написал мэр.

Порядок оформления пропусков для разовых поездок остается прежним.

Накануне Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 11 мая. Все ранее введенные ограничения продолжат действовать.

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