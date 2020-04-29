Умер личный пилот Путина

Он был предан своей работе

Пилот Григорий Белодед, который работал в специальном летном отряде "Россия", скончался в возрасте 73 лет.

Как пишет kp.ru, кончина Белодеда стала неожиданностью для его родных. Мужчина жил один, на проблемы со здоровьем не жаловался. В какой-то момент он перестал выходить на связь. Его сын Ярослав отправился к отцу и нашел его тело в квартире.

"Папа до последнего дня не расставался с любимой работой. В 2005 году по возрасту отец ушел "из неба", но продолжил работать в специальном летном отряде "Россия" уже на земле", - рассказал Белодед-младший.

Григорий Белодед был шеф-пилотом Бориса Ельцина и Владимира Путина. О своих высокопоставленных пассажирах он всегда отзывался тепло. По словам сына, Белодед любил свою работу и отправлялся на рейс в приподнятом настроении.

Отметим, что с 1996 года российские президенты летают на дальнемагистральном самолете Ил-96-300ПУ, модифицированной версии пассажирского Ил-96.

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