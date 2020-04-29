Песков затруднился назвать дату завершения эпидемии в России

Пресс-секретарь посоветовал журналистам спросить об этом у ученых в Сингапуре

Точную дату окончания эпидемии коронавируса в России назвать невозможно, заявил журналистам Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента прокомментировал прогноз исследователей из Сингапурского университета технологий и дизайна. Они ранее предсказали завершение пандемии COVID-19 в России в начале августа.

"Мы руководствуемся четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно", - заявил журналистам представитель Кремля. А за разъяснениями по поводу прогнозов Песков порекомендовал обратиться к их авторам – сингапурским ученым.

Пресс-секретарь президента рассказал журналистам и о производстве масок и других защитных средств. Песков отметил, что власти концентрируются на решении проблем тех регионов, где не хватает необходимых средств для борьбы с коронавирусом. В целом же по производству медоборудования и средств защиты в России достигнут значительный успех, подчеркнул представитель Кремля.

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