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"Такого еще не было": Путин высказался о ситуации на энергорынке

15:11
  • среда
  • 29 апреля 2020

Таких масштабных колебаний конъюнктуры еще не было, отметил президент

Несмотря на экономические сложности, крупные инфраструктурыне проекты в энергетике должны быть продолжены. Также важно не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке. Об этом Владимир Путин говорил в среду на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса, передает "ТВ Центр".
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Президент отметил: ТЭК - ключевая отрасль экономики. Она оказывает влияние на все другие сферы и определяет экспортный потенциал страны. Российские компании реализуют уникальные проекты, которые не имеют аналогов в мире, в том числе на арктическом шельфе и в Восточной Сибири. В последнее время энергетический комплекс столкнулся с серьёзными проблемами, которые необходимо решать сообща.

"Глобальный энергетический рынок не в первые сталкивается с резкими, драматичными колебаниями конъюнктуры. Правда, такого, (как сейчас), еще не было, это правда", - приводит слова Путина ТАСС

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