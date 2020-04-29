"Такого еще не было": Путин высказался о ситуации на энергорынке

Таких масштабных колебаний конъюнктуры еще не было, отметил президент

Несмотря на экономические сложности, крупные инфраструктурыне проекты в энергетике должны быть продолжены. Также важно не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке. Об этом Владимир Путин говорил в среду на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса, передает "ТВ Центр".

Президент отметил: ТЭК - ключевая отрасль экономики. Она оказывает влияние на все другие сферы и определяет экспортный потенциал страны. Российские компании реализуют уникальные проекты, которые не имеют аналогов в мире, в том числе на арктическом шельфе и в Восточной Сибири. В последнее время энергетический комплекс столкнулся с серьёзными проблемами, которые необходимо решать сообща.

"Глобальный энергетический рынок не в первые сталкивается с резкими, драматичными колебаниями конъюнктуры. Правда, такого, (как сейчас), еще не было, это правда", - приводит слова Путина ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"