Подробности нападения мужчины на бригаду скорой помощи на Урале

Виновник инцидента уже находился в федеральном розыске

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства нападения на машину скорой помощи. Мужчина заблокировал автомобиль в одном из дворов города, принялся забрасывать его камнями, пытался оторвать боковое зеркало. В итоге злоумышленнику удалось разбить стекло машины, передает "ТВ Центр".

По словам очевидцев, у мужчины произошёл конфликт с водителем скорой помощи. Медиков вызвали из-за драки, в которой участвовал дебошир. Подозреваемого задержали. Он уже находился в федеральном розыске за избиение человека. Полиция намерена передать материалы в Следственный комитет.

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