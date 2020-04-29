ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подробности нападения мужчины на бригаду скорой помощи на Урале

15:04
  • среда
  • 29 апреля 2020

Виновник инцидента уже находился в федеральном розыске

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства нападения на машину скорой помощи. Мужчина заблокировал автомобиль в одном из дворов города, принялся забрасывать его камнями, пытался оторвать боковое зеркало. В итоге злоумышленнику удалось разбить стекло машины, передает "ТВ Центр".

По словам очевидцев, у мужчины произошёл конфликт с водителем скорой помощи. Медиков вызвали из-за драки, в которой участвовал дебошир. Подозреваемого задержали. Он уже находился в федеральном розыске за избиение человека. Полиция намерена передать материалы в Следственный комитет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Машины скорой помощи и полиция на месте происшествия
Машины скорой помощи и полиция на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.