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Названы 10 самых угоняемых машин в России

15:17
  • среда
  • 29 апреля 2020

В списке только иномарки

В компании "АльфаСтрахование" перечислили марки машин, которые в 2019 году пользовались популярностью среди угонщиков.  
Банда угонщиков 20 лет прятала машины в подземном бункере

В тройку лидеров по числу угонов вошли Cadillac Escalade (частота угонов 1,39%), Toyota Camry (0,64%) и Land Rover Freelander (0,58%). Следом идут Lexus LX (0,56%) и Mitsubishi ASX (0,52%).

В десятку самых угоняемых авто также вошли Toyota Land Cruiser (0,41%), Toyota Land Cruiser Prado (0,38%), Ford Focus (0,33%), BMW 5-Series (0,26%) и Kia Ceed (0,25%).

По словам страховщиков, машины чаще всего угоняют по ночам. Самые популярные места для таких преступлений - это дворы жилых домов и парковки торговых центров. Преступники взламывают двери или разбивают окна, чтобы попасть в авто. Иногда они используют специальное устройство, считывающее код с ключа. Дорогие машины обычно перепродают, а дешевые разбирают на запчасти, пишет rg.ru

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