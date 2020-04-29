В Москве заработал интернет-сервис для продления "рабочих" пропусков.

Необходимо предоставить сведения о номерах автомобилей либо транспортных карт

Интернет-сервис для продления "рабочих" цифровых пропусков появился на сайте nedoma.mos.ru. Здесь можно не только продлить действие документа, но и изменить данные, если ранее они были введены некорректно.

Раздел сайта так и называется: "Продлить цифровой пропуск". Здесь поясняется, что, если цифровой пропуск был получен до 21 апреля 2020 года в целях передвижения с использованием транспортных средств, и при его оформлении не были указаны сведения о номере транспортного средства или номере электронной карты(либо же были введены некорректные сведения), то теперь можно восполнить этот пробел.

Уточняется, что для передвижения со служебным удостоверением необходимо предоставить сведения о номерах своих личных или служебных автомобилей, а также электронных карт для проезда на общественном транспорте.

Сергей Собянин ранее сообщил в своем блоге, что срок действия пропусков, ранее оформленных для поездок на работу, будет автоматически продлен до 4 мая (они были действительны по 30 апреля). Если же гражданин намерен пользоваться таким пропуском и дальше, до 11 мая включительно, то документ необходимо продлить.

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