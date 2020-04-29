Детей в США и Европе сразил редкий воспалительный синдром

Он может быть связан с коронавирусом

Врачи в США, Великобритании и Франции забили тревогу. Детей в этих странах поразил редкий воспалительный синдром, который, по мнению части врачей, связан с коронавирусом. Синдром сопровождается жаром, болями в животе и проблемами с сердцем.

Британских врачей ранее предупредили, что в течение последних трех недель было зафиксировано несколько случаев, когда дети с подтвержденным коронавирусом попадали в реанимацию с мультисистемным воспалительным синдромом, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем. Схожие проблемы с необходимостью интенсивной терапии наблюдались и у тех несовершеннолетних, кто не был инфицирован COVID-19.

"Во всех случаях наблюдаются признаки синдрома токсического шока и атипичной формы синдрома Кавасаки с показателями крови, сопоставимыми с тяжелыми случаями COVID-19 у детей", - говорится в тексте письма Национальной системы здравоохранения Великобритании (цитата по РИА Новости). Представители этой организации предположили, что новые случаи могут быть связаны с другим, еще не идентифицированным инфекционным патогеном.

Тем временем во Франции, где у детей также наблюдается редкий синдром, предпочитают пока не связывать происходящее с коронавирусом. Глава министерства здравоохранения страны Оливье Веран отметил, что пока нет данных о том, может ли это быть связано с COVID-19. По его словам, "было установлено, что некоторые дети, но не все, во Франции, как и Великобритании, являются носителями коронавируса".

Веран сообщил, что пока он знает о 15 случаях, когда дети попадали в реанимацию с мультисистемным воспалительным синдромом. По его информации, на данный момент ни один ребенок не умер от осложнений.

В США у трех детей (в возрасте от полугода до восьми лет) с коронавирусом был жар, воспаление сердца и кишечника. Агентство Reuters со ссылкой на детского ревматолога и иммунолога Марка Горелика сообщает, что они проходили лечение в медицинском центре Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Горелик считает, что случаи, скорее всего, не относятся к болезни Кавасаки, но представляют собой похожий процесс, который действует по тому же механизму. "Он имеет очень похожие черты", – добавил врач.

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