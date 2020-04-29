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Оставшийся без денег россиянин поселился в буддийском храме в Таиланде

15:36
  • среда
  • 29 апреля 2020

Теперь он помогает на кухне и преподает английский

Российский студент по имени Иван устроился в буддийский храм Ват Май Паттарарам в таиландской провинции Сураттхани в ожидании вывозного рейса на родину.
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25-летний молодой человек остался без денег и обратился в храм с просьбой остаться там на время. Теперь Иван помогает монахам убирать помещения, работает на кухне и раздает бесплатную еду нуждающимся.

 

"Он хороший парень, у него доброе сердце. Иван не просто так живет у нас, а всегда старается помочь, подметает двор, разгружает продукты, помогает на кухне. Также он предлагает уроки английского языка для наших прихожан, чтобы время, пока он остается запертым в нашей стране из-за коронавируса, не проходило бесполезно", - рассказал один из монахов храма, добавив, что поручился за Ивана.

Ближайший рейс из Бангкока в Москву состоится 1 мая, пишет ТАСС.

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