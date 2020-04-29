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Азартные британцы делают ставки на выбор имени для наследника Джонсона

15:40
  • среда
  • 29 апреля 2020

Лидируют у букмекеров Уинстон и Александр

Едва узнав о рождении сына премьер-министра, британцы бросились к букмекерам. Предмет ставок – выбор имени для отпрыска Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Саймондс. Пока что в лидерах имена Уилфред, Уинстон и Александр.
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Джонсон и Саймондс сообщили о помолвке в конце февраля, тогда же проговорились, что ждут ребенка. 29 апреля представитель Даунинг-стрит сообщил, что сын появился на свет в среду утром в одной из больниц Лондона. Мать и сын чувствуют себя хорошо.

Для 31-летней Саймондс этот первый ребенок. А у 54-летнего Джонсона  четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер и внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. По некоторым данным, есть и еще один внебрачный отпрыск, однако на все вопросы по этому поводу Джонсон упорно отмалчивается.

Клиенты компаний Coral и Ladbrokes в большинстве своем ставят на имена Александр и Уилфред. Популярно и имя Уинстон - Джонсон может назвать сына в честь своего кумира Уинстона Черчилля. Желающим сделать ставки предлагаются варианты, популярные в королевской семье: Джеймс, Томас, Джордж, Артур и Филип. Есть и более экзотически звучащие для британского уха Горацио, Риши и даже Владимир, передает РИА Новости.

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