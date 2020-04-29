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В Австрии честно ответили о завершении строительства "Северного потока – 2"

15:54
  • среда
  • 29 апреля 2020

Сдвигать сроки не планируется

Глава OMV Райнер Зеле заявил, что не получал информацию о сдвиге даты запуска "Северного потока - 2". По его словам, речь по-прежнему идет о конце 2020 года - первом квартале 2021 года.
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OMV - австрийская нефтегазовая компания, которая является одним из европейских партнеров проекта.

"Я дам вам честный ответ: я не знаю. У меня нет новой информации, но я могу только повторить то, что я слышал от компании Nord Stream 2 AG (компания-оператор "Северного потока - 2" - прим. ред.). Они планируют и они прикладывают все усилия для того, чтобы завершить строительство до конца этого года или до конца первого квартала следующего года. Я не слышал, чтобы эта информация как-то менялась, и это все, что я могу вам сказать", - сообщил Зеле (цитата по ТАСС).

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер пообещал, что, несмотря на сложности, газопровод достроят своими силами. Предварительно, работы будет проводить судно "Академик Черский". К настоящему времени "Северный поток - 2" готов на 93%.

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