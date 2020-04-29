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"С ней тяжело будет": Тарасов ответил на приглашение Собчак

16:01
  • среда
  • 29 апреля 2020

Он устал от нападок со стороны экс-возлюбленных

Телеведущая Ксения Собчак пригласила полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова на свое шоу. Спортсмен оказался не готов к серьезному разговору о личной жизни. 
Тарасов и Костенко показали фото с крещения младшей дочери

"Собчак звала меня к себе на шоу. Я ее очень уважаю, но с ней тяжело будет. Не боюсь, но не готов - придется ведь говорить о личной жизни, ковыряться в прошлом", - заявил Тарасов во время онлайн-разговора с Сергеем Брейновым. 

По словам Тарасова, он хочет прийти на какую-нибудь телевизионную передачу, чтобы откровенно рассказать об отношениях с экс-возлюбленными  - Оксаной Пономаренко и Ольгой Бузовой, которые регулярно говорят о нем не самые лицеприятные вещи.

"Я шесть лет молчу, меня бывшие полоскают, я слушаю это все", - сказал футболист. Он признался, что его утомили постоянные скандалы, связанные с его именем. 

Сейчас Тарасов живет в браке с моделью Анастасией Костенко, которая родила от него двух дочерей. У спортсмена также есть дочь от первой жены. 

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