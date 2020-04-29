"С ней тяжело будет": Тарасов ответил на приглашение Собчак

Он устал от нападок со стороны экс-возлюбленных
Телеведущая Ксения Собчак пригласила полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова на свое шоу. Спортсмен оказался не готов к серьезному разговору о личной жизни.
"Собчак звала меня к себе на шоу. Я ее очень уважаю, но с ней тяжело будет. Не боюсь, но не готов - придется ведь говорить о личной жизни, ковыряться в прошлом", - заявил Тарасов во время онлайн-разговора с Сергеем Брейновым.
По словам Тарасова, он хочет прийти на какую-нибудь телевизионную передачу, чтобы откровенно рассказать об отношениях с экс-возлюбленными - Оксаной Пономаренко и Ольгой Бузовой, которые регулярно говорят о нем не самые лицеприятные вещи.
"Я шесть лет молчу, меня бывшие полоскают, я слушаю это все", - сказал футболист. Он признался, что его утомили постоянные скандалы, связанные с его именем.
Сейчас Тарасов живет в браке с моделью Анастасией Костенко, которая родила от него двух дочерей. У спортсмена также есть дочь от первой жены.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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