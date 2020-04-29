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РЖД продлили "карантинную" рассадку в поездах до 11 мая

15:57
  • среда
  • 29 апреля 2020

Подчеркивается, что мера временная

Схема рассадки в поездах с учетом социальной дистанции будет действовать до 11 мая, сообщили в РЖД. В компании подчеркивают, что это временная мера. Такая схема рассадки в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию, рекомендованную в связи с эпидемией коронавируса.
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"Для пассажиров, планирующих поездку до 11 мая включительно, продлевается действие временной схемы рассадки в вагонах поездов дальнего следования, включая скоростные поезда "Ласточка", "Стриж" и высокоскоростные поезда "Сапсан", - говорится в сообщении компании.

Поясняется, что в купейном вагоне поездов дальнего следования пассажиры размещаются не более двух человек в купе, в плацкартных - не более трех в одном отсеке. Эти правила не распространяются на пассажиров, которые едут семьей, либо в одном заказе единовременно оформляются места для четырех и более пассажиров.

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