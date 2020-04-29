Патриарх запретил служить протодиакону Кураеву за оскорбление умершего от COVID

Его дело рассмотрит епархиальный церковный суд

Патриарх Кирилл запретил в священослужении протодиакона Андрея Кураева из-за критики умершего от коронавируса протоиерея Александра Агейкина, настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы.

В РПЦ сочли действия Кураева безнравственными и циничными, пишет "Интерфакс". Протодиакона запретили в служении до рассмотрения его дела епархиальным церковным судом.

Отмечается, что патриарх уже неоднократно получал жалобы на заявления Кураева. При этом сам отец Андрей не сильно расстроился от собственного запрета в служении. Протодиакона больше печалит смерть своего наставника Георгия Бреева.

"Сегодня и в самом деле горький день в жизни моей и в нашей московской церковной жизни, потому что скончался отец Георгий Бреев, замечательный батюшка, духовник московского духовенства, человек, который когда-то дал мне рекомендацию для поступления в московскую семинарию. Это гораздо более значимое событие", - поделился Кураев.

Агейкин скончался 21 апреля в возрасте 48 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. В день смерти Кураев резко высказался о покойном в своем блоге.

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