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В МГД поддержали пересмотр режима тишины в многоквартирных домах на период нерабочих дней

16:21
  • среда
  • 29 апреля 2020

Депутат Мария Киселева назвала новые ограничения важным решением

В Мосгордуме (МГД) считают важным решением введение ограничений по времени для проведения ремонтных работ в домах в период самоизоляции. Режим нерабочих дней ранее был продлен до 11 мая.

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В интервью АГН "Москва" депутат МГД Мария Киселева поддержала решение мэра Москвы Сергея Собянина. О том, что шумные работы в многоквартирных домах ограничат по времени, столичный градоначальник накануне сообщил в своем личном блоге. Такой пункт содержится также в его указе о продлении режима повышенной готовности в столице.

По словам Киселевой, множество обращений по поводу режима тишины поступило от самих жителей города.

"Пока мы вынуждены находиться дома, некоторые граждане действительно начинают делать полноценные ремонты, создавая невыносимый шум в течение целого дня. Режим самоизоляции сам по себе дается непросто, но постоянные громкие звуки за стенкой ситуацию только усугубляют. Мы не на отдыхе, многие продолжают работать удаленно, а шум - мешает. Поэтому ограничение временного интервала для таких работ стало важным решением", - считает депутат МГД.

Она подчеркнула, что предложение ввести ограничения по времени для проведения ремонтных работ в домах на период нерабочих дней было направлено в мэрию Москвы.

"Мы обращались в мэрию, меня поддержали коллеги по депутатскому объединению "Моя Москва". Мы рады, что нас услышали. Согласно указу мэра Сергея Собянина, время ремонтных работ в многоквартирных домах на период повышенной готовности ограничено с 09:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00 с понедельника по пятницу. В субботу, воскресенье и официально установленные праздничные дни работы вестись не могут", - сказала депутат.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в городе ограничивается разрешенное время на проведение шумных работ в многоквартирных домах на время режима повышенной готовности. Данные требования относятся также и к новостройкам.

При этом допускается проведение неотложных ремонтных работ, нарушающих тишину и покой граждан, проводимых в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан и функционирования жизнеобеспечения населения.

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