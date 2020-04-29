С какой отрасли начнется смягчение ограничительных мер в Москве

Все будет проводиться постепенно
В Москве смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса, начнется со строительной отрасли и промышленности.
Мэрия совместно с Роспотребнадзором сейчас формирует план, согласно которому Москва будет возвращаться к привычной жизни.
"Мы понимаем, что из этой ситуации надо выходить, и мы не сможем одномоментно сказать, что с завтрашнего дня начинаем жить как прежде, иначе все наши старания, связанные с ограничением распространения коронавируса будут перечеркнуты", - объяснил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
За строительной и промышленной отраслями последуют сфера бытовых услуг и непродовольственная торговля, уточняет ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- В МГД поддержали пересмотр режима тишины в многоквартирных домах на период нерабочих дней
- Собянин: ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая
- Студенты-медики будут получать более 100 тыс. рублей за борьбу с COVID-19 в Москве
- Волонтеры Москвы ежедневно выгуливают 120 собак московских пенсионеров
- Москва стала лидером по тестам на коронавирус на 100 тысяч человек