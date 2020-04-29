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С какой отрасли начнется смягчение ограничительных мер в Москве

16:47
  • среда
  • 29 апреля 2020

Все будет проводиться постепенно

В Москве смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса, начнется со строительной отрасли и промышленности.

Мэрия совместно с Роспотребнадзором сейчас формирует план, согласно которому Москва будет возвращаться к привычной жизни.

"Мы понимаем, что из этой ситуации надо выходить, и мы не сможем одномоментно сказать, что с завтрашнего дня начинаем жить как прежде, иначе все наши старания, связанные с ограничением распространения коронавируса будут перечеркнуты", - объяснил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За строительной и промышленной отраслями последуют сфера бытовых услуг и непродовольственная торговля, уточняет ТАСС.

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