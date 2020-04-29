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Собянин рассказал об использовании искусственного интеллекта для диагностики коронавируса

16:42
  • среда
  • 29 апреля 2020

Со среды "компьютерное зрение" будет применяться в практической работе врачей

Сергей Собянин в среду осмотрел работу Московского референс-центра лучевой диагностики. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.

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Работа центра в условиях пандемии коронавируса была сконцентрирована на диагностике вирусной пневмонии и ее осложнений – наиболее опасных проявлений COVID-19. В центре верифицируют диагнозы, которые ставят врачи амбулаторных КТ-центров.

"С сегодняшнего дня в помощь врачам для правильной интерпретации снимков будут использоваться алгоритмы искусственного интеллекта на основе технологии "компьютерного зрения". Это существенно повысит точность диагностики, уменьшит число ошибок и неверно поставленных диагнозов", - заявил Собянин во время посещения объекта.

Референс-центр был создан около года назад. Основной задачей центра является выработка единых стандартов и протоколов лучевой диагностики, оказание консультативной помощи врачам-рентгенологам городских больниц и поликлиник ("второе мнение"), первичное описание исследований посредством телемедицинских технологий и дистанционное обучение специалистов.

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Врачи-эксперты референс-центра имеют онлайн-доступ к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС ЕМИАС), в "облако" которого поступают все медицинские изображения, сделанные в московских больницах и поликлиниках.

Поскольку компьютерная томография легких в сочетании с клинической картиной заболевания является основным исследованием, позволяющим подтвердить или исключить развитие осложнений в виде пневмонии при COVID-19, с началом пандемии референс-центр стал ключевым звеном "коронавирусной службы" московской медицины.

В январе-апреле 2020 года врачи референс-центра провели тестирование алгоритмов "компьютерного зрения" для распознавания признаков коронавирусной пневмонии на КТ-снимках легких, действующего на основе технологий искусственного интеллекта. В общей сложности было проведено свыше 3800 тестов, что позволило сделать вывод о высокой точности  алгоритма (свыше 90%).

Начиная со среды "компьютерное зрение" и искусственный интеллект будут применяться в практической работе врачей-рентгенологов, осуществляющих КТ-диагностику коронавирусной пневмонии.

Загружая КТ-снимок на своем рабочем компьютере, врачи будут видеть предварительное заключение, выполненное "искусственным интеллектом". Исследование с признаками пневмонии будет выделено красным цветом, а непосредственно на изображении легких будут отмечены зоны возможного поражения. Но окончательный диагноз в любом случае будет ставить врач.

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