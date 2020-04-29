Учитель рассказала школьникам про "евромайдан" с кастрюлей на голове (видео)

Урок транслировался по телевизору

На Украине во время дистанционного урока истории в пятом классе учитель надела на голову кастрюлю.

Рассказывая ученикам про Майдан и войну на юго-востоке Украины, учитель Элла Сытник упомянула введенные в то время законы, согласно которым запрещалось участие в демонстрациях с использованием средств, затрудняющих идентификацию личности. Многие противники этих реформ в знак протеста надели кастрюли на голову. Учитель решила их поддержать и водрузила на себя кухонную утварь.

"Вооружившись кастрюлями, народ показал твердость духа и непоколебимость в решении идти до конца", - сказала Сытник.

Занятие транслировалось по украинскому телевидению утром 29 апреля. У многих поведение учительницы вызвало недоумение.

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