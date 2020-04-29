Собянин осмотрел работу Московского референс-центра лучевой диагностики

Для выявления коронавируса специалисты центра начали использовать искусственный интеллект

Действие рабочих цифровых пропусков для поездок по Москве автоматически продлено до 4 мая включительно. Тот, кто намерен ездить на работу после этой даты, должен будет продлить пропуск самостоятельно через интернет. Об этом сообщил на своем сайте Сергей Собянин. В среду глава города посетил Московский референс-центр лучевой диагностики, где для выявления коронавируса используется искусственный интеллект.

В помощь врачам, которые сейчас на передовой делают КТ-исследования - столичный референс-центр лучевой диагностики. Здесь эксперты в круглосуточном режиме проверяют результаты компьютерной томографии легких. Все КТ-центры подсоединены к единой сети. Буквально несколько минут - и снимки из поликлиники уже доступны для анализа здесь. Если врач-рентгенолог на месте подозревает серьезный случай поражения легких - тут же сообщает об этом.

"У доктора появляется такая карта. Красным квадратиком отмечены очаги уже именно патологического процесса в легких. Потом он строит такую 3D карту. И вот красные очаги - это именно там, где у нас есть пораженные участки", - объяснил врач рентгенолог ГБУЗ "Научно-практический клинический центра диагностики и телемедицинских технологий" Департамента здравоохранения города Москвы Артем Инджиев.

Красные метки, расставленные искусственным интеллектом - помощь доктору. Специалисты центра разработали и провели тестирование алгоритмов "компьютерного зрения" для распознавания признаков коронавирусной пневмонии на КТ-снимках легких. Точность результатов - свыше 90%. И с сегодняшнего дня активно используется в работе.

"Наш единый медицинский референс-центр для компьютерной томографии и вообще для лучевой диагностики сегодня стал вот таким реальным центром по диагностике COVID-пневмонии. 45 поликлинических центров сегодня работают с КТ в круглосуточном режиме. И все снимки поступают в единый радиологический центр. Здесь обрабатываются, проводятся консультации. Экспертные заключения. И это важнейшая работа даёт колоссальный результат. Для примера, сегодня ПЦР-лабораториями выявлено 2220 заболеваний COVID-19. И параллельно две с половиной тысячи пневмоний с подозрением на COVID-19 выявлено за счёт работы поликлиник компьютерных технологий единого радиологического центра", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Внедренный в работу радиологов искусственный интеллект ускоряет процесс принятия решений. При третьей-четвертой степени пневмонии пациенты из поликлиники сразу же отправляются на скорой помощи в больницу. С первой и второй - остаются лечиться дома.

"Уже взаимодействие идёт с 12 компаниями, в том числе 3 компании подключены в онлайн-работу. И сейчас все врачи во всех поликлиниках имеют доступ к этому сервису. Идёт обработка изображений. Мы посчитали предварительно точность этих алгоритмов. Она составляет более 90 процентов. Что очень хорошо для работы", - сказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике, директор ГБУЗ "Научно-практический клинический центра диагностики и телемедицинских технологий" Департамента здравоохранения города Москвы Сергей Морозов.

Референс-центры не только помогают с точностью диагностики, но проводят и проверки качества работы специалистов в КТ-центрах.

Технологией компьютерного зрения, да и в целом работой центра - заинтересовались уже и в регионах. Во время пандемии помощь им оказывают бесплатно.

"Регионы могут обратиться также, когда возникают трудности в диагностике. У нас создана платформа, мы ее анонсируем. И в этом сервисе могут зарегистрироваться абсолютно все врачи, специалисты", - сообщил Михаил Лобанов, заместитель заведующего консультативного отдела ГБУЗ "Научно-практический клинический центра диагностики и телемедицинских технологий" Департамента здравоохранения города Москвы.

"Компьютерное зрение" позволяет не только сократить время на принятие решения, но и исключить ошибки, которые могут появиться из-за усталости врачей. Ведь если раньше в каждой столичной клинике проводили 25-30 исследований в сутки, то из-за коронавирусных пневмоний - 130-150. Для специалистов - это огромная нагрузка. А значит нужна подстраховка искусственным интеллектом.

Екатерина Гоголева, Оксана Фомичева, Илья Ушаков, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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