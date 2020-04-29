Стала известна причина нападения мужчины на Урале на скорую помощь

Как оказалось, он искал зажигалку

В Екатеринбурге Следственный комитет выясняет обстоятельств нападения на реанимобиль. Машину, которая приехала на вызов, закидал камнями местный житель. В салоне в тот момент находился только водитель. Он не пострадал. Дебошир уже задержан. Им оказался мужчина, находящийся в розыске за аналогичную агрессивную выходку.

Двор многоквартирного дома. К машине скорой помощи подходит мужчина. Активно жестикулирует, кричит. Пытается забраться в кабину. Чтобы закрыть дверь, водителю приходится его оттолкнуть. Тогда молодой человек берет в руки булыжник. По всей видимости, нападавший - в нетрезвом состоянии. Дергает ручки дверей, мешает проезду машины и продолжает кидать в реанимобиль камни. Один из них попадает в боковое стекло. Но уехать далеко от дома водитель не мог - бригада поднялась в квартиру. Экстренный вызов. Пришлось курсировать по двору. Причиной нападения, как выяснилось, стало непреодолимое желание курить.

"Ему нужно было именно сейчас, любой ценой, нужна была зажигалка. Всего лишь нужна была зажигалка. Но водитель у нас некурящий человек и никаких таких приспособлений он не имеет. Прикуривателями различными машины не оснащены", - заявил заместитель главврача скорой города Евгений Рузанов.

Разбитые стекла, поцарапанный корпус. В таком состоянии автомобиль скорой помощи вернулся на станцию. Водитель не пострадал. Действовал по инструкции. Салон не покидал, вызвал полицию. Нарушителя задержали.

Подробности смотрите в репортаже Виктора Прокушева.

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