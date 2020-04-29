Приморский сафари-парк столкнулся с проблемами из-за коронавируса

Владельцы парка вынуждены искать для своих питомцев ​попечителей

Судьба животных в российских зоопарках, океанариумах и цирках, которые оказались заложниками ситуации с коронавирусом, в среду обсуждалась на заседании президиума координационного совета при правительстве. Михаил Мишустин поручил Министерству культуры совместно с региональными властями проработать дополнительные меры поддержки подобных организаций. Зверинцы из-за отсутствия посетителей лишились источника дохода. Многие из них не в состоянии обеспечить полноценный уход за животным и прокормить их.

- Перед кормлением размораживаем мясо и рубим на куски.

Мясо для самого знаменитого обитателя Приморского сафари-парка, тигра Амура. Хищная​ кошка ест один раз в день. В рационе говядина, свинина. В день полосатая мировая звезда обычно съедает до 7​ килограммов мяса.

- Нам сейчас пришлось уменьшить рацион практически на 30%. Чтобы растянуть запасы.

В условиях ограничительных мер сафари-парк столкнулся с теми же проблемами, что и многие зоопарки. Прибыли нет, а значит встал вопрос, на что покупать еду для животных.​

В холодильнике - десятки килограммов свинины, говядины, курицы. В другом контейнере - сухие корма, крупы. Всего ​этого ​хватит лишь на месяц. Поэтому ​ владельцы парка ​ вынуждены искать для своих питомцев ​ попечителей. На сайте разместили обращение с просьбой о помощи. Здесь же примерный расчет, во сколько обойдется содержание животного.

"Если мы берем тигра Амура, то животное это довольно-таки крупное, и ест он тоже много. Около 40 тысяч рублей в месяц уходит на содержание только одного Амура", - сказал ветеринар Олег Никонов.

Тигр Амур прославился своей ​ дружбой с козлом Тимуром. ​ Посмотреть на необычную ​ пару ​ приезжали люди со всего мира. Они стали героями ​фильмов, за их судьбой следили несколько лет. Теперь хищная кошка вновь привлекает внимание - просит ​ о помощи, причем не только себе, но и другим обитателям парка. Опекуны нужны и ​бывшей невесте Амура - ​ Уссури, сестре Тайге, а также дальневосточным леопардам, и остальным животным.​

Подробности смотрите в репортаже Ольги Скрипниковой.

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