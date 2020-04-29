Приморский сафари-парк столкнулся с проблемами из-за коронавируса

Владельцы парка вынуждены искать для своих питомцев попечителей
Судьба животных в российских зоопарках, океанариумах и цирках, которые оказались заложниками ситуации с коронавирусом, в среду обсуждалась на заседании президиума координационного совета при правительстве. Михаил Мишустин поручил Министерству культуры совместно с региональными властями проработать дополнительные меры поддержки подобных организаций. Зверинцы из-за отсутствия посетителей лишились источника дохода. Многие из них не в состоянии обеспечить полноценный уход за животным и прокормить их.
- Перед кормлением размораживаем мясо и рубим на куски.
Мясо для самого знаменитого обитателя Приморского сафари-парка, тигра Амура. Хищная кошка ест один раз в день. В рационе говядина, свинина. В день полосатая мировая звезда обычно съедает до 7 килограммов мяса.
- Нам сейчас пришлось уменьшить рацион практически на 30%. Чтобы растянуть запасы.
В условиях ограничительных мер сафари-парк столкнулся с теми же проблемами, что и многие зоопарки. Прибыли нет, а значит встал вопрос, на что покупать еду для животных.
В холодильнике - десятки килограммов свинины, говядины, курицы. В другом контейнере - сухие корма, крупы. Всего этого хватит лишь на месяц. Поэтому владельцы парка вынуждены искать для своих питомцев попечителей. На сайте разместили обращение с просьбой о помощи. Здесь же примерный расчет, во сколько обойдется содержание животного.
"Если мы берем тигра Амура, то животное это довольно-таки крупное, и ест он тоже много. Около 40 тысяч рублей в месяц уходит на содержание только одного Амура", - сказал ветеринар Олег Никонов.
Тигр Амур прославился своей дружбой с козлом Тимуром. Посмотреть на необычную пару приезжали люди со всего мира. Они стали героями фильмов, за их судьбой следили несколько лет. Теперь хищная кошка вновь привлекает внимание - просит о помощи, причем не только себе, но и другим обитателям парка. Опекуны нужны и бывшей невесте Амура - Уссури, сестре Тайге, а также дальневосточным леопардам, и остальным животным.
Подробности смотрите в репортаже Ольги Скрипниковой.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"