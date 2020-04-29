Врачи массово просят россиян сидеть дома на майских праздниках

Это важно не только, чтобы сберечь себя и близких, но и помочь медикам

Власти ряда регионов усилили контроль за передвижениями граждан. Во Владимирской и Тульской областях вводятся цифровые пропуска, без которых нельзя пересечь границу региона. В Иванове и Калининграде ужесточили контроль на дорогах - вводятся сплошные проверки легкового транспорта, дистанционно измеряется температура у водителей. Медики просят граждан не совершать поездок без крайней необходимости.

- Коронавирус - это не шутка. Он цепляет и больных, и здоровых, и молодых, и старых.

Преодолевая одышку и плохое самочувствие, врач из подмосковного Дзержинского призывает людей следить за здоровьем. Свое анестезиолог Виктор Котляр подорвал на рабочем месте. Он заразился коронавирусом и теперь проходит курс лечения. В Петербурге семь врачей и медсестер клиники Святого Георгия - теперь она инфекционная - сразу после повторного отрицательного теста на COVID-19 вернулись к работе с пациентами.

"Самое главное - для тех, кто здоров, кто находится за пределами медицинских учреждений, они должны сидеть дома, соблюдать режим самоизоляции, оберегать себя, своих родных и близких. Тем самым они будут беречь медперсонал, который работает на износ в большинстве стационаров нашей страны", - сказал врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии городской больницы Св. Георгия Великомученника Тамерлан Истомин.

Массовые видеообращения врачей неслучайны. В эти дни Россия находится на пороге нового, возможно, самого важного цикла борьбы с коронавирусом. На помощь медикам с каждым днем мобилизуются все новые дополнительные силы и ресурсы. На автогиганте в Набережных Челнах один из цехов переоборудован в швейный. Там уже изготовили около 8 тысяч одноразовых медицинских костюмов и почти 60 тысяч масок. Средства индивидуальной защиты больницам и поликлиникам в рамках акции "Мы вместе" передают в разных регионах страны.

"Для нас на первом месте приоритетом является безопасность сотрудников, которые выходят в "красную" зону. У нас здесь 400 коек. В принципе все они заполнены, и в таком интенсивном режиме нам еще предстоит работать", - заявил главный врач университетской клинической больницы №2 в Москве Василий Михайлов.

Как возобновить в России интенсивную деловую жизнь и оживить рынок труда, обсуждали в среду члены правительства. Совещание провел премьер-министр Михаил Мишустин. До 25 мая он дал указание профильным министерствам представить общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики. Но пока в приоритете здоровье нации.

"Пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введенные из-за коронавируса, могут быть полностью сняты. В том числе по пересечению границ Российской Федерации. До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну. Для некоторых категорий иностранных граждан ограничения на въезд будут отменены, в том числе для специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования. Такая мера позволит снизить негативное влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий, включая те, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией", - сообщил Мишустин.

Почти 400 лечебных и три сотни образовательных учреждений с начала апреля по всей стране продезинфицировали сотрудники МЧС. В Ставропольском крае специалисты в костюмах химзащиты обрабатывают здания и остановки общественного транспорта, распыляют раствор на дорогах. В Амурской, Курской и Вологодской областях идет тщательная санобработка железнодорожных и автовокзалов, а также аэропортов.

Транспортные узлы накануне предстоящих майских праздников, вероятнее всего, станут центрами притяжения дачников и отдыхающих. Несмотря на предостережения врачей о необходимости оставаться дома, для части жителей страны нерабочие дни – повод выехать на природу, собрать дальних родственников и друзей. Сегодня Роспотребнадзор подготовил рекомендации для отдыхающих. За город предпочтительнее ехать на такси или личном транспорте. В общественном же важно не забыть надеть маску.

"На отдыхе не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции) в будние дни; избегайте контактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдайте социальное дистанцирование (1,5 метра). Гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома", - говорится в документе.

Уже с завтрашнего дня цифровые пропуска для передвижения введут во Владимирской и Тульской областях. Иногородние машины будут проверять, чтобы установить, не находятся ли водитель и пассажиры на карантине в другом регионе. Соблюдать его должны не только инфицированные коронавирусом, но и граждане с симптомами ОРВИ. Но и чувствующим себя абсолютно здоровыми жителям важно понимать, что остаться дома - значит поддержать врачей, и, вероятно, спасти кого-то от заражения – не словом, а делом.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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