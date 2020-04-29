Подмосковье вышло на плато по количеству заражений коронавирусом

Рост больных составляет 5-7%

Московская область вышла на плато по количеству заражений коронавирусом.

Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Его слова приводит Мособлштаб.

"На плато мы вышли. По поводу роста - это 5-7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять. Потом снижение продолжится", - сказал Воробьев.

По данным на 29 апреля, в Московской области зафиксировано 10 917 случаев коронавируса. Выздоровели 389, умерли 90 человек.

Накануне в регионе продлили режим самоизоляции на майские праздники – до 11 мая включительно.

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